Екатерину Варнаву с косичками, надутыми губами и пушистыми ресницами сравнили со школьницей

Напомним, что Екатерина Варнава из жгучей кареглазой брюнетки с женственными формами превратилась в хрупкую блондинку с голубыми глазами. Актриса не скрывает, что сильно похудела, уменьшила грудь и решилась на другие изменения, потому что много лет была недовольна своей внешностью. «Это был мой первый шок — когда я увидела себя в телевизоре. Я должна была согласиться с тем, что некрасивая, не обаятельная и не располагаю к себе людей. И дело было даже не в критике со стороны. Многие писали, что я страшная и зачем таких показывать в телевизоре. И даже не в том, что я хотела серьезных отношений с молодыми людьми. Я сама про себя поняла, что не хочу так выглядеть. Да и со здоровьем тогда начались проблемы», — рассказала Екатерина в интервью «7Дням».