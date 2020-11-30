Екатерину Варнаву с косичками, надутыми губами и пушистыми ресницами сравнили со школьницей
Фото: Instagram Екатерины Варнавы
Екатерина Варнава опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с косичками, надутыми губами, пушистыми ресницами и практически без макияжа.
Фото: Instagram Екатерины Варнавы
Снимок звезды не оставил равнодушными ее поклонников. «Такая девочка-девочка», «Катюня как школьница! Супер», «Такая девочка как школьница, супер, Катюша», «Школьница (шкодница)», «Как школьница... Красавица, талантлива...», «Прям девочка, классное фото», «Первоклашка», «Ох уж эти косички!», «Девочка хоть куда!!!», «Девочка-припевочка», «Такая десятиклашка!», «Совсем девчонка», «Екатерина, на фото как будто вам 17!», «Косички класс, туда как у школьниц банты еще, и была б супермолода», — пишут они в многочисленных комментариях.
Напомним, что Екатерина Варнава из жгучей кареглазой брюнетки с женственными формами превратилась в хрупкую блондинку с голубыми глазами. Актриса не скрывает, что сильно похудела, уменьшила грудь и решилась на другие изменения, потому что много лет была недовольна своей внешностью. «Это был мой первый шок — когда я увидела себя в телевизоре. Я должна была согласиться с тем, что некрасивая, не обаятельная и не располагаю к себе людей. И дело было даже не в критике со стороны. Многие писали, что я страшная и зачем таких показывать в телевизоре. И даже не в том, что я хотела серьезных отношений с молодыми людьми. Я сама про себя поняла, что не хочу так выглядеть. Да и со здоровьем тогда начались проблемы», — рассказала Екатерина в интервью «7Дням».
Фото: Instagram
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