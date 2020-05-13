Екатерина Варнава впечатлила поклонников необычным образом с полотенцем и украшениями под цвет глаз
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Фото: Instagram
Подписчики артистки отметили, что она сияет ярче, чем любой бриллиант в украшениях.
Екатерина Варнава поделилась с подписчиками в социальной сети красивой фотографией. На ней артистка запечатлена в необычном виде — с полотенцем на голове и в крупных украшениях под цвет глаз.
«Благоухаю», — написала она в Instagram рядом с фото.
«Вау», «Глаза», «Красивая девочка», «У вас глаза всегда, как бриллианты», «Красивые глаза», «Красивая», «Вся светишься», — собрала она комплименты от впечатленных поклонников.
Недавно Екатерина Варнава дала откровенное интервью Ксении Собчак. Она призналась, что рассталась с женихом — танцором Константином Мякиньковым, и рассказала о нескольких своих пластических операциях.
Фото и видео: Instagram
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