32-летняя Екатерина Варнава показала, как выглядела в юности

Не первый год светские сплетники обсуждают пластические операции, которым подвергла себя Екатерина Варнава. Действительно они имели место быть, или изменения были совершенно естественными, доподлинно неизвестно. А изменилась звезда «Comedy Women» сильно. Сегодня она показала, как выглядела в 2005 году.

«Я приняла вызов от @trodriguezzz! Передаю эстафету #ВыросНаКамеди @eprikol, @kravacomedy и @gagara1987. Выкладывай, каким ты был в 2005 и какой ты сейчас. Ставь хэштеги #15сентября #ВыросНаКамеди #12летспустя и передай эстафету 3 своим друзьям или знакомым. Давай всей страной поржем и вспомним лучшие годы!», — написала она в своем блоге.