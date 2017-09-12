Екатерина Варнава показала фото «до и после пластики»
Не первый год светские сплетники обсуждают пластические операции, которым подвергла себя Екатерина Варнава. Действительно они имели место быть, или изменения были совершенно естественными, доподлинно неизвестно. А изменилась звезда «Comedy Women» сильно. Сегодня она показала, как выглядела в 2005 году.
«Я приняла вызов от @trodriguezzz! Передаю эстафету #ВыросНаКамеди @eprikol, @kravacomedy и @gagara1987. Выкладывай, каким ты был в 2005 и какой ты сейчас. Ставь хэштеги #15сентября #ВыросНаКамеди #12летспустя и передай эстафету 3 своим друзьям или знакомым. Давай всей страной поржем и вспомним лучшие годы!», — написала она в своем блоге.
«Катя, какая вы чудесная!!! Такая милая на фото 2005го», «Естественная такая была, помню по играм КВН... Губы, линзы, другой человек(( Но видимо так надо», «На фото как-будто две разные дамы! Обе красавицы», «С годами только краше», «Это тот случай когда с возрастом не вянут, а расцветают», — комментируют подписчики.
Фото: instagram.com