Екатерина Стриженова поздравила дочь с годовщиной свадьбы и показала нежное фото молодой семьи

Сегодня у старшей дочери Екатерины Стриженовой важный день. Ее молодая семья отмечает юбилей.
«Настя и Петя, держитесь друг за друга и цените каждый день, прожитый вместе», — обратилась телеведущая к молодой семье и поделилась их нежной фотографией.
Анастасия Стриженова и ее супруг, финансист Петр Грищенко, в браке уже пять лет. Пара проживает в Нью-Йорке.
В прошлом году семейство собиралось вместе в Турции, чтобы отметить «льняную» свадьбу детей.
В этом году у пары родился сын. Петр стал первым ребенком супругов.
Фото и видео: instagram