Члены семьи Стриженовых устроили романтические каникулы

Сегодня, 10 августа — важный день в семействе Стриженовых. Ровно четыре года назад Анастасия, старшая дочь Екатерины и Александра, вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Несмотря на то, что молодые живут в Нью-Йорке, им все же удалось отпраздновать знаменательную дату с родителями Насти. Все они, включая 16-летнюю Сашу, встретились на «нейтральной территории» — в Турции.

«Отметили годовщину свадьбы Насти и Пети!Это один из главных выборов в жизни,который делает каждый из нас..некоторым удаётся вместе прожить всю жизнь», — написала телеведущая в своем блоге, делясь кадрами с праздника.