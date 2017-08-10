Екатерина и Александр Стриженовы с шиком отметили «льняную свадьбу» старшей дочери
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Члены семьи Стриженовых устроили романтические каникулы
Сегодня, 10 августа — важный день в семействе Стриженовых. Ровно четыре года назад Анастасия, старшая дочь Екатерины и Александра, вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Несмотря на то, что молодые живут в Нью-Йорке, им все же удалось отпраздновать знаменательную дату с родителями Насти. Все они, включая 16-летнюю Сашу, встретились на «нейтральной территории» — в Турции.
«Отметили годовщину свадьбы Насти и Пети!Это один из главных выборов в жизни,который делает каждый из нас..некоторым удаётся вместе прожить всю жизнь», — написала телеведущая в своем блоге, делясь кадрами с праздника.
«Екатерина, как же приятно смотреть на Вашу семью! Безграничного счастья Вам и Вашим близким», «Поздравляем Настеньку и Петра! Пусть всегда их жизнь будет наполнена любовью, счастьем, взаимопониманием», «Будьте здоровы и счастливы!!!! И внуков по больше!!!!», — пишут поклонники телеведущей.
Фото: instagram.com