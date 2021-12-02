Екатерина Малафеева показала, как общается с мужем после объявления о разводе

Екатерина Малафеева в личном блоге показала своего мужа Вячеслава. После объявления о разводе пара, судя по всему, продолжает общение в дружеском ключе.

В сториз Екатерина опубликовала видео, в котором муж помогает наряжать елку и украшать дом к праздникам.

«Мы адекватные родители и при всех сложившихся обстоятельствах дружим», — написала она.

Также Малафеева планирует переезд и присматривает квартиру. Ранее она опубликовала кадры с видами из окна и комнат и предположила, какой ремонт в квартире мечты хотела бы сделать

«Цель глобальная на этот год. В поисках квартиры мечты», — написала она в сториз.