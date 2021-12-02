Екатерина Малафеева показала, как общается с мужем после объявления о разводе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @malafeev16ru
Екатерина Малафеева в личном блоге показала своего мужа Вячеслава. После объявления о разводе пара, судя по всему, продолжает общение в дружеском ключе.
В сториз Екатерина опубликовала видео, в котором муж помогает наряжать елку и украшать дом к праздникам.
«Мы адекватные родители и при всех сложившихся обстоятельствах дружим», — написала она.
Также Малафеева планирует переезд и присматривает квартиру. Ранее она опубликовала кадры с видами из окна и комнат и предположила, какой ремонт в квартире мечты хотела бы сделать
«Цель глобальная на этот год. В поисках квартиры мечты», — написала она в сториз.
О разводе в своем блоге ранее заявил Вячеслав Малафеев:
«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…» — написал он.
Кроме того, ранее в Сети появились слухи о том, что в разрыве пары виновата Айза Долматова, которая слишком активно флиртовала с футболистом. Сама Екатерина, однако, резко опровергла эту новость.
«Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, на которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины... И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор. Тут голодные, а мы плохих не держим — поэтому она так и реагирует», — написала она.
Точная причина расставания пары остается неизвестной.
Фото: Instagram