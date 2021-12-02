passion.ru
2 мин.

Екатерина Малафеева показала, как общается с мужем после объявления о разводе

Футболист некоторое время назад заявил в личном блоге, что намерен разводиться. Его супруга уже озадачилась поисками нового жилья, однако опубликовала в сториз, как Вячеслав проводит время с детьми.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Вячеслав Малафеев объявил о разводе с супругой

Фото: @malafeev16ru

Екатерина Малафеева в личном блоге показала своего мужа Вячеслава. После объявления о разводе пара, судя по всему, продолжает общение в дружеском ключе.

В сториз Екатерина опубликовала видео, в котором муж помогает наряжать елку и украшать дом к праздникам.

«Мы адекватные родители и при всех сложившихся обстоятельствах дружим», — написала она.

Также Малафеева планирует переезд и присматривает квартиру. Ранее она опубликовала кадры с видами из окна и комнат и предположила, какой ремонт в квартире мечты хотела бы сделать

«Цель глобальная на этот год. В поисках квартиры мечты», — написала она в сториз.

О разводе в своем блоге ранее заявил Вячеслав Малафеев:

«Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…» — написал он.

Кроме того, ранее в Сети появились слухи о том, что в разрыве пары виновата Айза Долматова, которая слишком активно флиртовала с футболистом. Сама Екатерина, однако, резко опровергла эту новость.

«Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, на которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины... И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор. Тут голодные, а мы плохих не держим — поэтому она так и реагирует», — написала она.

Точная причина расставания пары остается неизвестной.

Фото: Instagram

Новости партнеров
О чем говорят