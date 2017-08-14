Екатерина Архарова рассказала, чем Марат Башаров был лучше итальянских мужчин
Несколько лет назад мир российского шоу-бизнеса был потрясен громким разводом Марата Башарова и Екатерины Архаровой. Известный актер жестоко избил свою красавицу-жену. Актриса долгое время старалась не говорить о прошлом, но на днях она дала откровенное интервью, в котором рассказала, чем Марат очаровал ее, и что она вынесла из этой истории.
Вопреки слухам, в Италии Екатерина была успешной актрисой. Она училась у Витторио Гассмана, дружила с Роберто Кавалли, работала с Плачидо Доминго, Раффаэллой Карра и Орнеллой Мути. Первым ее возлюбленным был известный итальянский певец, кумир подростков того времени Алессандро Ла Рокка. Он был очень пылким и ревнивым, и с ним актриса рассталась спустя полтора года отношений. Его место занял актер Энрико Мутти. «Порядочный, обаятельный и привлекательный мужчина», — так охарактеризовала его Архарова. Но у него был серьезный недостаток: «Он был очень скуп. Он предпочитал разделять счета, хотя и был на пике своей популярности и зарабатывал большие деньги. Впрочем, для Италии это нередкое явление», — пожаловаась актриса. С ним русская красавица рассталась спустя два с лишним года.
«Были потом и другие отношения, но подходящего человека так и не встретила. Я всегда хотела настоящую, крепкую семью, но понимала, что, видимо, еще не время и мой единственный так же ищет меня», — призналась она в разговоре с редактором «Каравана историй».
В Марате Башарове Екатерина, прибывшая по приглашению Александра Абдулова в Москву, нашла все то, чего не хватало ей в итальянцах. На следующий день после первой встречи мужчина приехал к ней в гости, собственноручно отремонтировал домофон, повесил штору. «Были и признания в любви, и шикарные букеты, и утренние звонки по телефону: он спрашивал, как мне спалось, успела ли позавтракать… Я увидела то самое надежное плечо, о котором давно мечтала», — призналась женщина, которая только с российским актером почувствовала себя «маленькой и хрупкой».
«Марат остроумный, щедрый, искрометный, душа компании. Когда еще в самом начале он познакомил меня со своей дочкой, сразу увидела, что Башаров — прекрасный отец. Он очень трепетно относился к Амели, чувствовалась такая забота! Мысленно поставила будущему мужу еще один плюс», — продолжила она.
Уже в самом начале отношений Екатерине стоило прислушаться к тому, что говорили про ее избранника: «Скажем так, не всегда о нем говорили лестно. Но не придала этому значения. Подумала — сплетни». Вспыхнувшее чувство заставляло ее оправдывать мужчину своей мечты: «Думала: "Какие злые люди, болтать такое про хорошего человека!" Я надела те самые пресловутые розовые очки — Башаров казался мужчиной практически без недостатков. Ложилась спать счастливой, просыпалась счастливой».
Спустя три месяца бурного романа актриса ответила ухажеру «да». «После свадьбы человека словно подменили. Я все чаще и чаще слышала оскорбления в свой адрес. Он не раз пытался выгнать меня среди ночи из дома. Внезапные приступы агрессии посещали его после приема алкоголя. Я уговаривала себя, что мы с этим справимся <...> После очередного скандала мы выходили в люди, и Марат на публике меня целовал, носил на руках, признавался в любви.... <...> никто не знал, что творилось у нас за закрытыми дверьми», — поделилась Архарова.
Однажды актриса в отчаянии позвонила родителям, которых долгое время не хотела беспокоить: «Мама, папа, пожалуйста, приезжайте, заберите меня отсюда!»
Некоторое время спустя Екатерина встретила другого мужчину. Бизнесмен Артем Илясов — не публичный человек, он полностью погружен в ресторанный бизнес. «Мы познакомились полгода назад на дне рождения общей подруги. <…> Только вошла и сразу почувствовала взгляд одного из гостей — очень теплый, доброжелательный. За столом мы оказались напротив друг друга. Познакомились, разговорились. Понравилось, как он шутит — интеллигентно, ненавязчиво. <…> Я нашла свою любовь и очень счастлива. Уверена, что не ошиблась. Полгода — достаточный срок, чтобы разобраться в человеке. Артем умеет отвечать за свои слова и поступки. И что очень важно, в нем нет позерства и самолюбования — уж теперь-то я в этом разбираюсь», — поделилась она.
Марат Башаров вскоре женился на одной из своих поклонниц, и у них родился сын.
Фото: instagram.com