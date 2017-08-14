Почему актриса, у ног которой были итальянские знаменитости, вышла замуж за россиянина

Несколько лет назад мир российского шоу-бизнеса был потрясен громким разводом Марата Башарова и Екатерины Архаровой. Известный актер жестоко избил свою красавицу-жену. Актриса долгое время старалась не говорить о прошлом, но на днях она дала откровенное интервью, в котором рассказала, чем Марат очаровал ее, и что она вынесла из этой истории.

Вопреки слухам, в Италии Екатерина была успешной актрисой. Она училась у Витторио Гассмана, дружила с Роберто Кавалли, работала с Плачидо Доминго, Раффаэллой Карра и Орнеллой Мути. Первым ее возлюбленным был известный итальянский певец, кумир подростков того времени Алессандро Ла Рокка. Он был очень пылким и ревнивым, и с ним актриса рассталась спустя полтора года отношений. Его место занял актер Энрико Мутти. «Порядочный, обаятельный и привлекательный мужчина», — так охарактеризовала его Архарова. Но у него был серьезный недостаток: «Он был очень скуп. Он предпочитал разделять счета, хотя и был на пике своей популярности и зарабатывал большие деньги. Впрочем, для Италии это нередкое явление», — пожаловаась актриса. С ним русская красавица рассталась спустя два с лишним года.

«Были потом и другие отношения, но подходящего человека так и не встретила. Я всегда хотела настоящую, крепкую семью, но понимала, что, видимо, еще не время и мой единственный так же ищет меня», — призналась она в разговоре с редактором «Каравана историй».

В Марате Башарове Екатерина, прибывшая по приглашению Александра Абдулова в Москву, нашла все то, чего не хватало ей в итальянцах. На следующий день после первой встречи мужчина приехал к ней в гости, собственноручно отремонтировал домофон, повесил штору. «Были и признания в любви, и шикарные букеты, и утренние звонки по телефону: он спрашивал, как мне спалось, успела ли позавтракать… Я увидела то самое надежное плечо, о котором давно мечтала», — призналась женщина, которая только с российским актером почувствовала себя «маленькой и хрупкой».

«Марат остроумный, щедрый, искрометный, душа компании. Когда еще в самом начале он познакомил меня со своей дочкой, сразу увидела, что Башаров — прекрасный отец. Он очень трепетно относился к Амели, чувствовалась такая забота! Мысленно поставила будущему мужу еще один плюс», — продолжила она.

Уже в самом начале отношений Екатерине стоило прислушаться к тому, что говорили про ее избранника: «Скажем так, не всегда о нем говорили лестно. Но не придала этому значения. Подумала — сплетни». Вспыхнувшее чувство заставляло ее оправдывать мужчину своей мечты: «Думала: "Какие злые люди, болтать такое про хорошего человека!" Я надела те самые пресловутые розовые очки — Башаров казался мужчиной практически без недостатков. Ложилась спать счастливой, просыпалась счастливой».