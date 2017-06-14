После скандального развода с Маратом Башаровым Екатерина Архарова - редкий гость светских мероприятий. Именно поэтому ее появление на закрытии 28-го фестиваля «Кинотавр» стало настоящим событием.

42-летняя актриса выглядела свежо, молодо, а главное, буквально светилась от счастья. Причиной этому, вероятно, стала компания ее нового мужчины, с которым Екатерина прошлась по красной ковровой дорожке и с удовольствием позировала фотографам. Имя спутника Архаровой, к сожалению, неизвестно.

В своем блоге актриса опубликовала несколько фото с избранником, сопроводив подписи к снимкам «смайликами» в виде сердца.

Закрытие Кинотавра Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya) Июн 14 2017 в 3:00 PDT

Кинотавримся... Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya) Июн 14 2017 в 10:03 PDT

Напомним, что три года назад Екатерина пережила настоящий кошмар в браке с Маратом Башаровым, после чего ей пришлось очень долго восстанавливать свое здоровье. Актеры поженились в 2014 году, а уже через год развелись из-за того, что Башаров жестоко избил Архарову. После полученных травм Екатерина уехала за границу, чтобы поправить здоровье.

Фото: Александра Погиба, instagram.com