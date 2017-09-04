55-летняя Екатерина Андреева удивила подписчиков.

Поклонники Екатерины Андреевой не раз восхищались ее стройностью и красотой. 55-летняя телеведущая выглядит на несколько лет моложе своего «паспортного» возраста, и не раз делилась своими секретами. Сегодня она раскрыла еще один.

«Утро красит нежным светом все и всех.А йога помогает быть гибким, как лиана и прочным, как канат. И где-то на другом конце мира жил человек, который стал для тебя Путеводной звездой, которого ты никогда не видел, но книга которого о жизни и судьбе перевернула многое и дала силы изменить себя. "Автобиография йога". Парамаханса Йогананда. И его учитель Шри Юктешвар, мой любимый мужчина, с которым я разминулась во времени и пространстве, но уроки его преодолели и время и пространство. Учиться надо всю жизнь», — написала она.