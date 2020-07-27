Екатерина Андреева о нестандартном летнем отдыхе: «И кто сказал, что на пляже только в бикини?»

Несколько недель назад телеведущая Екатерина Андреева и ее подруга, телеведущая Катя Шугаева, отправились в путешествие. Закрытые границы вряд ли сильно огорчили их — на территории России они нашли весьма интересные места.

«И кто сказал, что на пляже только в бикини? Светлые песчаные пляжи Итурупа. И вулкан вдалеке притих и мечты под шепот Охотского моря, уплывающего волнами в Тихий океан», — поделилась Екатерина фотографией у моря.