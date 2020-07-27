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Екатерина Андреева о нестандартном летнем отдыхе: «И кто сказал, что на пляже только в бикини?»

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Екатерина Андреева

Фото: Instagram Екатерины Андреевой

Телеведущая Екатерина Андреева напомнила подписчикам, что летний отдых может быть разным.

Несколько недель назад телеведущая Екатерина Андреева и ее подруга, телеведущая Катя Шугаева, отправились в путешествие. Закрытые границы вряд ли сильно огорчили их — на территории России они нашли весьма интересные места.

«И кто сказал, что на пляже только в бикини? Светлые песчаные пляжи Итурупа. И вулкан вдалеке притих и мечты под шепот Охотского моря, уплывающего волнами в Тихий океан», — поделилась Екатерина фотографией у моря.

До посещения холодного пляжа Екатерина Андреева искупалась в кипящей реке и поделилась фото и впечатлениями. Река также находится на острове Итуруп — одном из островов Курильской гряды, в самой восточной точке России.

А вы хотели бы исследовать страну вот так, самостоятельно?

Фото и видео: Instagram/@ekaterinaandreeva_official

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