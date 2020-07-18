Телеведущая Екатерина Андреева искупалась в кипящей реке и поделилась фото и впечатлениями

Телеведущая Екатерина Андреева часто делится с публикой историями из путешествий, экспериментами над внешностью и прочими интересными моментами. В своей новой истории она совместила и то, и другое.

«Кипящая речка на вулкане Баранского, целебные испарения, красота бассейнов с водопадами, созданных прямо в скалах, какая-то нереальная красота, вода с почти полной таблицей Менделеева. На вкус она как лимонный сок или щавель. Вулкан щедро делится своим гастрономическим изыском — он не жадный. Вокруг витают легкие пары, создавая таинственную атмосферу. Огромные лопухи (как в парке Юрского периода) и ощущение — вдруг из-за него выглянет динозавр», — поделилась она впечатлениями.