Телеведущая Екатерина Андреева искупалась в кипящей реке и поделилась фото и впечатлениями
Телеведущая Екатерина Андреева часто делится с публикой историями из путешествий, экспериментами над внешностью и прочими интересными моментами. В своей новой истории она совместила и то, и другое.
«Кипящая речка на вулкане Баранского, целебные испарения, красота бассейнов с водопадами, созданных прямо в скалах, какая-то нереальная красота, вода с почти полной таблицей Менделеева. На вкус она как лимонный сок или щавель. Вулкан щедро делится своим гастрономическим изыском — он не жадный. Вокруг витают легкие пары, создавая таинственную атмосферу. Огромные лопухи (как в парке Юрского периода) и ощущение — вдруг из-за него выглянет динозавр», — поделилась она впечатлениями.
Река находится на острове Итуруп — одном из островов Курильской гряды, в самой восточной точке России.
Подруга Екатерины, телеведущая Катя Шугаева, которая составила ей компанию и сделала этот кадр, добавила: «Такого места не найти нигде в мире! Курорты многих стран делают целебные ванны, рядом с источниками ставят бассейны, облагораживают территорию, но в чем же тогда особенность этого места? А здесь, на Курилах, почти не тронут природный рельеф горной речки, т.е. ты сидишь в ней, в этой прозрачной горячей воде, на камнях, смотришь как падают водопады и просто не веришь происходящему. Невероятно».
Фото и видео: Instagram/@ekaterinaandreeva_official
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!