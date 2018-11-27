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«А фигурку-то я сохранила»: Екатерина Андреева показала архивный ролик в день своего рождения

Екатерина Андреева уверяет, что Википедия искажает ее возраст и ей не 57 лет.

«Когда-то давно очень большой и талантливый актёр Георгий Тараторкин на съемках,куда я в отличие от него попала случайно(я не актриса и не училась в актерской школе-дружно не верим вральной Векипедии,которая и про год моего рождения врет,который уж год😂😂😂) так вот Г.Г решил сымпровизировать и изменил сцену.Он должен был купить девушке букетик,но он попросил вместо цветов положить в корзину бумажки,на которых сам что-то написал. «Я читаю судьбы людей-сказал он,когда есть вдохновение.Сегодня -есть».И вот сейчас вы услышите,что он прочёл мне😀.И всегда я помню эти слова,сказанные великим артистом не по сценарию .А у жизни для любого из нас есть сценарий,но от нас зависит ,как мы сыграем его.Спасибо всем за поздравления .Всех ❤️ЛЮ,всем ❤️ А фигурку то я сохранила», — написала звезда в блоге.

Фото и видео: instagram

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