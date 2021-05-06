«Ее беременность его добила»: рыжий «Иванушка» оказался на грани из-за предательства жены

«Была проблема, когда они развелись с Машей. Я, наверное, был самый близкий его человек в тот момент, я думаю он не будет отрицать, и все это видели. Я с ним проводил круглосуточно время, и разбивал его бутылки. Он психовал и говорил, что не выйдет на сцену, если не принесут выпить. Бывало так, что я его просто держал - он падал со сцены. Бывало так, что я его ставил к стойке, и говорил ему - ты просто стой в очках, я за тебя все спою», - рассказал коллега артиста Кирилл Туриченко в интервью для канала Super.