«Ее беременность его добила»: рыжий «Иванушка» оказался на грани из-за предательства жены
Фото: @apollonov_ag / Instagram
Андрей Григорьев-Апполонов, он же «рыжий Иванушка», - любимец публики. Всегда позитивный, в окружении поклонниц - казалось бы, он воплотил в жизнь мечту многих артистов. Но не так давно артист пережил «черную полосу», которая чуть не лишила его всего, что у него было. После смерти сестры Андрей начал выпивать, а дальше - больше.
«Была проблема, когда они развелись с Машей. Я, наверное, был самый близкий его человек в тот момент, я думаю он не будет отрицать, и все это видели. Я с ним проводил круглосуточно время, и разбивал его бутылки. Он психовал и говорил, что не выйдет на сцену, если не принесут выпить. Бывало так, что я его просто держал - он падал со сцены. Бывало так, что я его ставил к стойке, и говорил ему - ты просто стой в очках, я за тебя все спою», - рассказал коллега артиста Кирилл Туриченко в интервью для канала Super.
«Он очень переживал, потому что до конца не верил, что это случится с ним второй раз в жизни. И потом ее беременность его добила», - вспоминает Кирилл. - «Он показывал, что он бодрячком, но нет. И он это все, конечно же, заливал. Он выглядел хуже, у нас были собрания, где Матвиенко говорил что оплатит любые клиники. Он говорил, что согласен. Сейчас он выпивает, но уже не в таких количествах, и не так выглядит, тогда он выглядел совсем плохо», - сообщил Туриченко.
Желаем любимцу публики скорейшего выздоровления!
Фото: @m.a.s.h.a._z, @apollonov_ag / Instagram