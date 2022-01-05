Эдгард Запашный провел новогоднюю ночь в больнице — он перенес серьезную операцию

«Вы когда-нибудь праздновали Новый год в больнице? Я вот праздновал, такое бывает», — вопросил поклонников Эдгард Запашный, опубликовав серию видео в своем аккаунте в Instagram. Он подробно рассказал о том, как проводит в лечебном заведении новогодние каникулы.

В Боткинскую больницу Запашный попал, вероятно, из-за проблем с мочеточником, об этом говорит его видео от 3 января: «Будут устанавливать стент и пытаться вытащить камень». Позже он сообщил о том, что операция прошла успешно. «Камень достали, вставили катетер. Он мне больше всего не нравится. Я пока немного торможу», — с измученным видом сообщил еще не отошедший от наркоза Эдгард.

5 января, когда укротитель тигров и выложил данный пост, его уже выписывают из больницы. Он объяснил это тем, что не хотел портить праздник поклонникам, которые могли переживать за его состояние и избегал лишнего внимание к себе на фоне образовавшихся проблем со здоровьем.