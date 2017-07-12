22-летняя Джорджина Родригес стала невестой Криштиану Роналду

То, чего так долго ждали фанаты Криштиану Роналду, свершилось! Известный футболист решил жениться и подарил своей беременной девушке, модели Джорджине Родригес, шикарное помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом квадратной формы.

Новое украшение заметили зрители футбольного матча в Лиссабоне, на котором присутствовали влюбленные, а папарацци даже сделали пару снимков.

Дату торжества футболист и модель держат в тайне и никак не комментируют слухи. Время от времени в их блогах появляются трогательные семейные снимки, из которых фанаты могут сделать вывод: все серьезно.