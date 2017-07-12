Джорджина Родригес похвасталась шикарным помолвочным кольцом от Криштиану Роналду
То, чего так долго ждали фанаты Криштиану Роналду, свершилось! Известный футболист решил жениться и подарил своей беременной девушке, модели Джорджине Родригес, шикарное помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом квадратной формы.
Новое украшение заметили зрители футбольного матча в Лиссабоне, на котором присутствовали влюбленные, а папарацци даже сделали пару снимков.
Дату торжества футболист и модель держат в тайне и никак не комментируют слухи. Время от времени в их блогах появляются трогательные семейные снимки, из которых фанаты могут сделать вывод: все серьезно.
Big family with love ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)
Трудности, которые ожидают модель в роли невесты, а далее — жены футболиста, ее не пугают. С одной из них — быть идеальной парой для идеального мужчины — обаятельная брюнетка справляется на отлично.
Долгое время ходили слухи о нетрадиционной ориентации самого известного игрока команды «Реал Мадрид». В его отношения с моделью Ириной Шейк мало кто верил. А дети, рожденные суррогатными матерями, только подкрепляли уверенность сплетников.
Несмотря на то, что свою беременность Джорджина долгое время держала в тайне, известно, что она родит девочку. Она станет четвертым ребенком для Криштиану и первым, чью мать видели поклонники футболиста.
Фото: instagram.com