Джордж Клуни рассказал о жизни в изоляции с Амаль и близнецами — «Я стриг волосы сыну»

Знаменитость добавил, что он стал стилистом. «Я стриг волосы своему сыну и себе, но не дочери», — отметил он. «Если бы я это сделал, у меня были бы проблемы. Моя дочь выглядит великолепно — у нее очень длинные волосы. Если я испорчу волосы сына, они отрастут. Но жена убила бы меня, если бы я коснулся волос дочери», — посмеялся он.

Некогда самый завидный холостяк в мире Джордж Клуни женился на адвокате из Ливана Амаль Аламуддин в сентябре 2014 года. Два года спустя красавица забеременела, и в июне 2017-го на свет появились близнецы Элла и Александр, которых пара тщательно скрывает от публики.

Ранее Джордж Клуни был госпитализирован после резкого похудения ради новой роли. Артист сбросил почти 13 килограммов для участия в своем предстоящем фильме. В картине он должен сыграть астронома, пережившего апокалиптическое событие.

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