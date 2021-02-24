Джордж Клуни рассказал о жизни в изоляции с Амаль и близнецами — «Я стриг волосы сыну»
Фото: Global Look Press
В конце января 2021 года детям исполнилось четыре года. «Я расскажу вам, чем я занимался в качестве хобби: две или три загрузки стирки в день, мытье посуды в течение всего дня, потому что эти дети — неряхи», — пошутил актер «Полночного неба». Как уточнила звезда, получивший «Оскар», это было похоже на «снятие шляпы кинозвезды и ее замена на штатную шляпу папы».
Знаменитость добавил, что он стал стилистом. «Я стриг волосы своему сыну и себе, но не дочери», — отметил он. «Если бы я это сделал, у меня были бы проблемы. Моя дочь выглядит великолепно — у нее очень длинные волосы. Если я испорчу волосы сына, они отрастут. Но жена убила бы меня, если бы я коснулся волос дочери», — посмеялся он.
Некогда самый завидный холостяк в мире Джордж Клуни женился на адвокате из Ливана Амаль Аламуддин в сентябре 2014 года. Два года спустя красавица забеременела, и в июне 2017-го на свет появились близнецы Элла и Александр, которых пара тщательно скрывает от публики.
Ранее Джордж Клуни был госпитализирован после резкого похудения ради новой роли. Артист сбросил почти 13 килограммов для участия в своем предстоящем фильме. В картине он должен сыграть астронома, пережившего апокалиптическое событие.
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Фото: Global Look Press
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