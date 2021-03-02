Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся в фильме вместе

Продюсеры ленты - Эрик Феллнер и Тим Беван (они принимали участие в работе фильмов «Дневник Бриджит Джонс» и «Вселенная Стивена Хокинга»). Когда съемки фильма закончатся, и зрители увидят комедию, пока неизвестно. При этом создатели обещают выпустить картину уже в 2021 году.

Напомним, Джордж Клуни и Джулия Робертс неоднократно появлялись в фильмах вместе. Они играют главные роли в трилогии про друзей Оушена режиссера Стивена Содерберга. Кроме того, актеры вместе снимались в криминальном триллере «Финансовый монстр» Джоди Фостер.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Джулия Робертс намерена развестись со своим мужем, оператором Дэнни Модером, спустя 18 лет брака. Источник из окружения звезды рассказал новозеландскому изданию Woman’s Day, что карантин из-за коронавируса негативно отразился на и без того трещащих по швам отношениях пары.