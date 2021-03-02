Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся в фильме вместе
Фото: picture-alliance.com
Актеры получили роли бывших супругов в романтической комедии под рабочим названием Ticket to paradise («Билет в рай»). Картину снимает британский режиссер Ол Паркер, известный по мюзиклу «Mamma Mia! 2». Сценарий для фильма напишет Тед Мелфи, который ранее два раза был номинирован на премию «Оскар».
Фото: instagram.com/juliaroberts
Продюсеры ленты - Эрик Феллнер и Тим Беван (они принимали участие в работе фильмов «Дневник Бриджит Джонс» и «Вселенная Стивена Хокинга»). Когда съемки фильма закончатся, и зрители увидят комедию, пока неизвестно. При этом создатели обещают выпустить картину уже в 2021 году.
Напомним, Джордж Клуни и Джулия Робертс неоднократно появлялись в фильмах вместе. Они играют главные роли в трилогии про друзей Оушена режиссера Стивена Содерберга. Кроме того, актеры вместе снимались в криминальном триллере «Финансовый монстр» Джоди Фостер.
Ранее стало известно, что голливудская актриса Джулия Робертс намерена развестись со своим мужем, оператором Дэнни Модером, спустя 18 лет брака. Источник из окружения звезды рассказал новозеландскому изданию Woman’s Day, что карантин из-за коронавируса негативно отразился на и без того трещащих по швам отношениях пары.
Фото: picture-alliance.com, Instagram/@juliaroberts, Instagram/@amalclooneyofficial1
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!