Умная и красивая: Амаль Клуни получила премию «Гражданин мира» от Ассоциации корреспондентов ООН

Супруга Джорджа Клуни Амаль появляется на публике не так часто, как хотелось бы поклонникам звездной пары. Но каждый ее выход в свет неизменно вызывает бурную реакцию в соцсетях и СМИ.

На церемонии вручения наград от Ассоциации корреспондентов ООН в Нью-Йорке, на которую адвокат по гражданским делам миссис Клуни приехала за премией «Гражданин мира», звезда появилась в длинном синем платье с белыми вставками J. Mendel (стоимостью в 5100 фунтов стерлингов или 437 тысяч рублей), дополненном сдержанными аксессуарами.