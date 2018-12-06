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Умная и красивая: Амаль Клуни получила премию «Гражданин мира» от Ассоциации корреспондентов ООН

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Амаль Клуни

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40-летняя Амаль и 57-летний Джордж Клуни посетили ежегодную церемонию вручения премии Ассоциации корреспондентов ООН в Нью-Йорке.

Супруга Джорджа Клуни Амаль появляется на публике не так часто, как хотелось бы поклонникам звездной пары. Но каждый ее выход в свет неизменно вызывает бурную реакцию в соцсетях и СМИ.

На церемонии вручения наград от Ассоциации корреспондентов ООН в Нью-Йорке, на которую адвокат по гражданским делам миссис Клуни приехала за премией «Гражданин мира», звезда появилась в длинном синем платье с белыми вставками J. Mendel (стоимостью в 5100 фунтов стерлингов или 437 тысяч рублей), дополненном сдержанными аксессуарами.

Супруг и его родители также присутствовали на мероприятии и поддерживали прекрасную половину звездной семьи. Актер выбрал для выхода в свет классический костюм с бабочкой.

Поклонники пары отметили, что материнство красит Амаль: она стала еще более женственной, сохранив при этом стройность.

Все свободное время Джордж и Амаль стараются проводить с родившимися в июне 2017 года двойняшками Александром и Эллой. Личную жизнь звездная чета старается не афишировать.

Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress

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