54-летний Джонни Депп и 48-летний Мэрилин Мэнсон выпустили новый клип.

В Сети появился новый клип Мэрилина Мэнсона на трек Kill4me. В горячем видеоролике снялся друг рок-музыканта, известный актер Джонни Депп. На видео, которое не рекомендуется смотреть лицам младше 18 лет, бывший муж Эмбер Херд веселится с двумя горячими красотками:

В нынешнем сезоне это уже вторая совместная работа Мэнсона и Деппа. В октябре Джонни появился в видео Say 10.

К слову, о своей личной жизни актер предпочитает не распространяться с момента скандального развода с Эмбер Херд, который случился в сентябре прошлого года. Джонни отрицал обвинения в рукоприкладстве: «Наши отношения были яркими и насыщенными, страстными и немного жестокими, но всегда были скреплены любовью», — говорил он.

Фото: Global Look Press, YouTube