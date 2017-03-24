Прошлые ошибки ничему не учат Джонни Деппа, уверены сотрудники иностранных СМИ. Они обсуждают новую 23-летнюю возлюбленную актера, которая очень похожа на его бывшую супругу, Эмбер Херд. Когда мужчина только начинал встречаться с последней, все были уверены: молодая породистая красотка с ним ради денег и славы. Правы они были или нет, итог один: пара рассталась со скандалом. Новая пассия Деппа моложе его на 30 лет.

С британской актрисой Люси Бойтон Джонни познакомился во время работы над картиной «Убийство в Восточном экспрессе». Коллеги по съемочной площадке поговаривали, что все свободное время влюбленные проводили вместе.

Сейчас Люси вернулась домой. Актер готов переехать вслед за ней в Великобританию, передает RadarOnline. Инсайдеры утверждают, что он уже все решил и уверен, что сможет продолжить карьеру любой точке мира.

Публикация от Lucy Boynton (@lucyboynton1)Окт 6 2016 в 11:54 PDT

Фото: instagram.com, globallookpress.com