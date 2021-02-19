Джоли хочет изменить мнение фанатов о ней после развода с Питтом: «Она устала ото лжи»

Любимая многими пара рассталась в 2016 году, однако их официальный развод затянулся на несколько лет по причинам раздела имущества и опеки над детьми. Экс-супруги воспитывают 19-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокс. Судебные разбирательства бывших влюбленных все еще продолжаются.

Некоторые поклонники Бранджелины уверены, что причиной разрыва стал непростой характер голливудской дивы. По мнению фанатов, Анджелина — та еще штучка.

Инсайдер портала Micky рассказал, что Джоли пытается изменить восприятие публики о ней, но это сложно, потому что никто не думает, что она невиновна. Источник добавил, что, несмотря на попытки звезды очистить свое имя, она все равно будет считаться разрушительницей брака.