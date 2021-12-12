Джиган подарил Самойловой кольцо стоимостью более 15 млн рублей на годовщину свадьбы
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @samoylovaoxana/Instagram
Самойлова активно ведет свой Instagram, где делится с подписчиками буднями своей большой семьи. На годовщину свадьбы супруги вместе с детьми отправились в город влюбленных Париж.
Помимо прогулок с детьми по набережной Сены и ужинов в дорогих ресторанах, блогер поделилась самой важной радостью — долгожданным подарком от возлюбленного.
Оксана опубликовала несколько фото, на которых показала кольцо с крупным бриллиантом на пальце и поблагодарила супруга за все, что он для нее делал в эти счастливые годы их совместной жизни.
«Например как Джиган неделю назад гастроли отменил, потому что др у тещи. Или про то, как утром подарил мне очень заветную мечту, еще и на 3 карата больше, чем я мечтала. Или про то, как согласился лететь со мной в следующем году в любую страну, где вулкан будет извергаться, чтобы я посмотрела, потому что очень хочу. Или про то, как готов отдать все, что у него есть, если я попрошу, и это абсолютно точно. Я проверяла. Или про то как поддерживает меня, когда мне сложно», — трогательно перечислила поступки мужа Оксана.
Самойлова отметила, что даже не мечтала о настолько большом бриллианте. Ориентировочная стоимость такого кольца около 15 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Только никому…»
Напомним, что Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году, до этого пара встречалась на протяжении трех лет. Супруги воспитывают четверых общих детей: 10-летнюю Ариэлу, 7-летнюю Лею, 4-летнюю Майю и годовалого Давида. Однако, в звездной семье не всегда было все гладко. В 2020 году пара была на грани развода, но смогла пережить кризис в отношениях.
Фото и видео: Instagram