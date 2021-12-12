Джиган подарил Самойловой кольцо стоимостью более 15 млн рублей на годовщину свадьбы

«Например как Джиган неделю назад гастроли отменил, потому что др у тещи. Или про то, как утром подарил мне очень заветную мечту, еще и на 3 карата больше, чем я мечтала. Или про то, как согласился лететь со мной в следующем году в любую страну, где вулкан будет извергаться, чтобы я посмотрела, потому что очень хочу. Или про то, как готов отдать все, что у него есть, если я попрошу, и это абсолютно точно. Я проверяла. Или про то как поддерживает меня, когда мне сложно», — трогательно перечислила поступки мужа Оксана.

Самойлова отметила, что даже не мечтала о настолько большом бриллианте. Ориентировочная стоимость такого кольца около 15 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Только никому…»

Напомним, что Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году, до этого пара встречалась на протяжении трех лет. Супруги воспитывают четверых общих детей: 10-летнюю Ариэлу, 7-летнюю Лею, 4-летнюю Майю и годовалого Давида. Однако, в звездной семье не всегда было все гладко. В 2020 году пара была на грани развода, но смогла пережить кризис в отношениях.