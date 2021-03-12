Джессика Симпсон почувствовала головокружение, надев джинсы впервые за пандемию

Певица опубликовала снимок в пятнистой джинсовой куртке за 89,50 доллара (около 6,5 тысячи рублей) и расклешенных брюках за 59,50 доллара (примерно 4,4 тысячи рублей). Актриса уточнила, что после года самоизоляции, ограничений и жизни в спортивном костюме готова вернуться к регулярному ношению джинсов. По ее словам, она почувствовала головокружение, надев джинсы впервые за несколько месяцев пандемии.

На другом снимке мать троих детей в желтой блузке с цветочным рисунком, укороченных джинсах с вышивкой и сандалиях на платформе за 110 долларов (8,1 тысячи рублей) стоит возле лошади. «Я всегда чувствую себя уверенно в отличной паре расклешенных джинсов, которые мне подходят», — отметила она.

Напомним, после рождения третьего ребенка Джессика смогла сбросить 45 килограммов и подкачаться. Артистка, которая сейчас занимается с персональным звездным тренером Харли Пастернак, начинала возвращение к физической активности с шести тысяч шагов, позднее певица проходила по 12-14 тысяч шагов в день. Постепенно Джессика вернулась и к тренировкам, и диете, и это принесло заметный результат.