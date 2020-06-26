Джессика Симпсон показала сочное фото незадолго до своего 40-летия

Доподлинно неизвестно, когда и кем был сделан кадр. Однако после рождения третьего ребенка Джессика смогла сбросить 45 килограммов и подкачаться.

Артистка, которая сейчас занимается с персональным звездным тренером Харли Пастернак, начинала возвращение к физической активности с шести тысяч шагов, позднее певица проходила по 12-14 тысяч шагов в день. Семичасовой сон и час отдыха от гаджетов — обязательные условия для успешного похудения. Постепенно Джессика вернулась и к тренировкам и диете, и это принесло заметный результат.