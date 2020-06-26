passion.ru

Джессика Симпсон показала сочное фото незадолго до своего 40-летия

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Джессика Симпсон

Фото: Instagram Джессики Симпсон

39-летняя Джессика Симпсон предвкушает юбилей и новую декаду.

Совсем скоро, 10-го июля, американская актриса Джессика Симпсон отпразднует юбилей. «Ииииии-ха! Проживаю последние дни перед 40-летием», — написала актриса под сочной фотографией, которую показала в блоге.

Доподлинно неизвестно, когда и кем был сделан кадр. Однако после рождения третьего ребенка Джессика смогла сбросить 45 килограммов и подкачаться.

Артистка, которая сейчас занимается с персональным звездным тренером Харли Пастернак, начинала возвращение к физической активности с шести тысяч шагов, позднее певица проходила по 12-14 тысяч шагов в день. Семичасовой сон и час отдыха от гаджетов — обязательные условия для успешного похудения. Постепенно Джессика вернулась и к тренировкам и диете, и это принесло заметный результат.

Фото и видео: Instagram/@jessicasimpson

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!