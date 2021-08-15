Дженнифер Лопес удалила все фото с Алексом Родригесом и отписалась от него в соцсетях
Уже 5 месяцев как возобновившая роман с Беном Аффлеком актриса и певица Дженнифер Лопес вспомнила о бывшем. Правда, в негативном ключе: 52-летняя звезда обновила свою страницу в соцсетях, удалив все снимки с Алексом Родригесом. От этого шага Джей Ло не удержало даже то, что с экс-бойфрендом она встречалась около 4 лет и даже собиралась выйти за него замуж.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Также звезда отписалась от бейсболиста в социальных сетях.
А вот Родригес, который, по слухам, вскоре после разрыва с возлюбленной пытался ее вернуть, на такой шаг пока не решился. На его страничке по-прежнему много счастливых фото с Джей Ло, в том числе — с совместного визита на инаугурацию нового президента США Джо Байдена. Также сохранились трогательные видео, которые спортсмен публиковал в дни рождения возлюбленной.
Отметим, что ранее Джей Ло с помощью страницы в соцсети подтвердила возобновление отношений с Беном Аффлеком. Актриса поделилась кадром их поцелуя.
Первый роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека развивался стремительно. Начав встречаться летом 2002 года, через несколько месяцев они объявили о помолвке. Свадьба должна была состояться в сентябре 2003 года. За день до торжества Лопес и Аффлек решили все отменить и вскоре расстались.
Фото и видео: Instagram; Getty Images
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