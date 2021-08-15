Дженнифер Лопес удалила все фото с Алексом Родригесом и отписалась от него в соцсетях

Также звезда отписалась от бейсболиста в социальных сетях.

А вот Родригес, который, по слухам, вскоре после разрыва с возлюбленной пытался ее вернуть, на такой шаг пока не решился. На его страничке по-прежнему много счастливых фото с Джей Ло, в том числе — с совместного визита на инаугурацию нового президента США Джо Байдена. Также сохранились трогательные видео, которые спортсмен публиковал в дни рождения возлюбленной.