Дженнифер Лопес признали самой красивой знаменитостью старше 40 лет

Второй в списке звезд, бросивших вызов процессу старения, стала 52-летняя Энистон с 34% голосов, за ней последовала 40-летняя Ким Кардашьян с 31%, 52-летний Уилл Смит набрал 30% голосов. Еще 28% респондентов решили, что самая моложавая и привлекательная звезда после 40 лет — это 46-летняя Виктория Бекхэм, 23% людей считают, что намного лучше выглядит ее муж — 45-летний Дэвид.

В список также вошли Хелен Миррен, Клаудия Винкльман, Кейт Бекинсейл, Найджелла Лоусон, Дэвина МакКолл, Брэд Питт, Наоми Кэмпбелл, Том Круз, Идрис Эльба и Дэниел Крейг. Опрос был проведен компанией Glowday.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес не носит бриллиантовое обручальное кольцо от Алекса Родригеса. В марте новость о расставании 51-летней Джей Ло и 45-летнего игрока в бейсбол не на шутку взбудоражила общественность. Вскоре слухи были опровергнуты — пара выпустила совместное заявление, в котором говорилось, что они работают над отношениями. Бейсболист прилетел на съемки к актрисе в Доминикану, чтобы спасти отношения.