Дженнифер Лопес показала, как накачать идеальную попу как у звезды
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48-летняя Дженнифер Лопес показала эффективное упражнение для ягодиц
«Хочешь круглую попу? Приседай!», — такой совет чаще всего можно услышать от популярных фитнес-блогеров. Однако у этого способа есть и свои противники, которые называют его неэффективным и небезопасным. Известная своей идеальной «пятой точкой» певица и актриса Дженнифер Лопес показала альтернативное упражнение, которое помогает ей добиться своих потрясающих форм.
Видеоролик, на котором звезда в поте лица работает над фигурой, появился в блоге известного фитнес-тренера Дэвида Кирша:
Упражнение, которое проделывает Джей Ло, называется «platypus walks». В отдельном видеоролике тренер показывает, как правильно его выполнять:
Известный в Голливуде тренер Дэвид Кирш тренирует также Хайди Клум, Линду Евангелисту, Лив Тайлер и Энн Хэтэуэй.
Дженнифер Лопес признавалась, что она ненавидит тренировки, однако не позволяет себе отлынивать. Даже в пятницу вечером (именно тогда был снят видеоролик) она покорно отправляется в зал. Пожалуй, стоит взять пример, как считаете?
Фото: instagram.com