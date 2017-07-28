48-летняя Дженнифер Лопес показала эффективное упражнение для ягодиц

«Хочешь круглую попу? Приседай!», — такой совет чаще всего можно услышать от популярных фитнес-блогеров. Однако у этого способа есть и свои противники, которые называют его неэффективным и небезопасным. Известная своей идеальной «пятой точкой» певица и актриса Дженнифер Лопес показала альтернативное упражнение, которое помогает ей добиться своих потрясающих форм.

Видеоролик, на котором звезда в поте лица работает над фигурой, появился в блоге известного фитнес-тренера Дэвида Кирша: