Дженнифер Гарнер встретилась с Брэдли Купером и дочерью Ирины Шейк: что мы знаем о новом «романе» актрисы

На днях стало известно о расставании 48-летней Дженнифер Гарнер и 42-летнего Джона Миллера. Пара не подтвердила разрыв официально, но буквально через пару дней после известия актриса была замечена на одном из пляжей Малибу с 45-летним Брэдли Купером и его 3-летней дочерью Леей, еще чуть позже ее «экс» отправился на прогулку с бывшей супругой, 40-летней скрипачкой Кэролайн Кемпбелл, с которой воспитывает двоих детей. В тот же день Дженнифер снова отправилась на пляж, но уже в компании друзей.

Дженнифер Гарнер и Брэдли Купера связывает давняя дружба. Они снимались вместе в фильме «Шпионка» с 2001 по 2006 год, играли влюбленную пару. Позже работали вместе в 2010 году над романтической комедией «День святого Валентина», в 2013 году участвовали в шоу «Screen Actors Guild Awards». Гарнер неоднократно упоминала в интервью, что из с Купером связывает давняя дружба.

Может ли между ними вспыхнуть пламя теперь? И да, и нет — все мы помним нашумевший «роман» актера с коллегой по съемочной площадке и давней подругой Леди Гагой, которого не было. Тогда оказалось, что секс-символ умеет дружить с красивыми и яркими женщинами.

Была ли эта прогулка Гарнер и Купера дружеской, или мы скоро заговорим о новом романе — покажет время.