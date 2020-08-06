48-летняя Дженнифер Гарнер рассталась с бойфрендом после двух лет романа

О романе Гарнер и Миллера стало известно в октябре 2018 года, когда инсайдеры рассказали американским СМИ, что актриса счастлива в отношениях с новым избранником — генеральным директором CaliGroup — компании, владеющей Miso Robotics и сетью ресторанов быстрого питания CaliBurger. По случайному совпадению через месяц после этих публикаций была поставлена финальная точка в бракоразводном процессе Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека. Актеры поженились в 2005 году, и через десять лет после свадьбы объявили о расставании. В браке с Аффлеком звезда «Далласского клуба покупателей» родила троих детей — дочерей Вайолет Энн и Серафину Роуз и сына Сэмюэла Гарнера.

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