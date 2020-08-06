48-летняя Дженнифер Гарнер рассталась с бойфрендом после двух лет романа
Фото: Mayer/face to face/Globallookpress
48-летняя голливудская актриса Дженнифер Гарнер рассталась с возлюбленным, американским бизнесменом Джоном Миллером менее, чем после двух лет романа, сообщает In Touch. «Джен и Джон остаются в дружеских отношениях, поэтому есть вероятность, что они могут возобновить свои отношения в будущем, но сейчас все кончено», — цитирует издание источник из окружения звезды, отмечая, что пара распалась до того, как в Лос-Анджелесе был введен карантин из-за пандемии коронавируса.
Фото: AdMedia/Globallookpress
О романе Гарнер и Миллера стало известно в октябре 2018 года, когда инсайдеры рассказали американским СМИ, что актриса счастлива в отношениях с новым избранником — генеральным директором CaliGroup — компании, владеющей Miso Robotics и сетью ресторанов быстрого питания CaliBurger. По случайному совпадению через месяц после этих публикаций была поставлена финальная точка в бракоразводном процессе Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека. Актеры поженились в 2005 году, и через десять лет после свадьбы объявили о расставании. В браке с Аффлеком звезда «Далласского клуба покупателей» родила троих детей — дочерей Вайолет Энн и Серафину Роуз и сына Сэмюэла Гарнера.
Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.
Фото: Instagram, Global Look Press
Видео: Instagram/@jennifer.garner
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!