Дженнифер Энистон раскрыла смысл своей загадочной татуировки «11 11»

Как пишет издание, актриса «очень духовная» и считает, что числа - это удача. «Число 11 также особенное для нее из-за ее дня рождения и ее собаки Нормана», которая скончалась в 2011 году»,- сообщил источник. Звезда все еще скучает по своему любимому вельш-корги-терьеру. Кроме того, ее день рождения 11 февраля.

Бендевальд также разместила снимок свой татуировки «11 11» в Instagram в прошлом месяце в честь 52-летия Дженнифер. «С днем рождения, Джен! Ты самая лучшая, самая красивая, талантливая, с большим сердцем, самая добрая и смешная женщина на планете!» - подписала она поздравление.

Ранее Энистон продемонстрировала свою нестареющую внешность, когда надела спортивные леггинсы и укороченный топ во время тренировки на коврике для йоги. Выглядит она действительно просто сногсшибательно. На камеру Джен продемонстрировала элементы своей кардиотренировки, которую выполняет самостоятельно. Ее пресс и руки находятся в безупречной форме, а лицо сияет молодостью и здоровьем.