Дженнифер Энистон раскрыла смысл своей загадочной татуировки «11 11»
Фото: instagram.com/jenniferaniston
Энистон раскрыла особый смысл цифр на левом запястье. 52-летняя актриса опубликовала серию фотографий в честь лучшей подруги в своих историях в Instagram. Там она показала снимок одинаковой татуировки у обеих актрис. «Поздравляю с днем рождения мою «вечную сестру от другого господина». 37 лет - это счет. И самое лучшее еще впереди », - подписала Энистон изображение.
Фото: instagram.com/andreabendewald
Как пишет издание, актриса «очень духовная» и считает, что числа - это удача. «Число 11 также особенное для нее из-за ее дня рождения и ее собаки Нормана», которая скончалась в 2011 году»,- сообщил источник. Звезда все еще скучает по своему любимому вельш-корги-терьеру. Кроме того, ее день рождения 11 февраля.
Бендевальд также разместила снимок свой татуировки «11 11» в Instagram в прошлом месяце в честь 52-летия Дженнифер. «С днем рождения, Джен! Ты самая лучшая, самая красивая, талантливая, с большим сердцем, самая добрая и смешная женщина на планете!» - подписала она поздравление.
Ранее Энистон продемонстрировала свою нестареющую внешность, когда надела спортивные леггинсы и укороченный топ во время тренировки на коврике для йоги. Выглядит она действительно просто сногсшибательно. На камеру Джен продемонстрировала элементы своей кардиотренировки, которую выполняет самостоятельно. Ее пресс и руки находятся в безупречной форме, а лицо сияет молодостью и здоровьем.
Фото: Instagram/@jenniferaniston, Instagram/@andreabendewald
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