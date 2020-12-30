Дженнифер Энистон похвасталась безупречной фигурой и рассказала, как сохраняет ее
Фото: Globallookpress.com
Как сообщает онлайн-издание Mirror, Энистон продемонстрировала свою нестареющую внешность, когда надела спортивные леггинсы и укороченный топ во время тренировки на коврике для йоги. Выглядит она действительно просто сногсшибательно. На камеру Джен продемонстрировала элементы своей кардиотренировки, которую выполняет самостоятельно. Ее пресс и руки находятся в безупречной форме, а лицо сияет молодостью и здоровьем.
Также актриса призналась, что не только спорт и йога помогают ей сохранять безупречную форму, но и диета. Джен заявила, что практикует интервальное голодание по системе 16:8. То есть она может есть все, что угодно, в течение 8 часов, а потом следующие 16-ть только пьет воду. Кроме того, каждое свое утро звезда начинает со стакана сока из сельдерея, а потом обязательно медитирует. «Я придерживаюсь интервального голодания. Я ощутила большую разницу, отказавшись от плотной еды на 16 часов», — объяснила Энистон. Помимо этого актриса также регулярно пьет пищевой коллаген, чтобы сохранить эластичность и упругость кожи.
Фото: Globallookpress.com
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