51-летняя Дженифер Лопес показала, как выглядит без макияжа: никаких фильтров
Фото: Instagram/ @jlo
Среди поклонников знойной Джей Ло давно ходят слухи, что певица и актриса, должно быть, продала душу дьяволу за вечную молодость. Тем не менее, по словам Дженифер, никакого секрета в ее отличном внешнем виде нет. Главное - это грамотный уход за собой, постоянные тренеровки и правильное питание. Звезда обожает демонстрировать подтянутую фигуру в Инстаграм, но на это раз решила показать подписчикам, что и ее лицо без макияжа также достойно восхищения.
В своем Иснтаграм певица и актриса выложила новый снимок на котором запечатлена без косметики. «Доброе утро всем!» - поприветствовала поклонников Джей Ло.
«Невероятная женщина», «Королева», «Красивейшая в мире мать», «Лучшая», - осыпают звезду комплиментами подписчики.
Дженифер Лопес - американская певица и актриса. Она родилась в бедном районе Нью-Йорка - Бронксе, и с самого детства мечтала о карьере на сцене. В 90-х она начинала танцовщицей на комедийных шоу, но упорство и харизма позволили никому неизвестной девушке достичь небывалых высот в карьере. Сегодня Дженифер - одна из мировых звезд. У Лопес богатая личная жизнь, она встречалась с самыми разными мужчинами: от официантов до маститых американских рэперов, но долгих отношений у певицы ни с кем не получалось. В 2008 году на родила двойняшек от своего тогдашнего мужа Марка Энтони. Сохранить отношения пара не смогла, и они развелись в 2014 году. Сейчас Дженифер счастлива с бейсболистом Алексом Родригесом.
Фото и видео: Instagram/@jlo
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