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51-летняя Дженифер Лопес показала, как выглядит без макияжа: никаких фильтров

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Дженифер Лопес в зале

Фото: Instagram/ @jlo

Звезда в очередной раз доказала: даже в свои годы она выглядит молодо и свежо без фильтров и фотошопа

Среди поклонников знойной Джей Ло давно ходят слухи, что певица и актриса, должно быть, продала душу дьяволу за вечную молодость. Тем не менее, по словам Дженифер, никакого секрета в ее отличном внешнем виде нет. Главное - это грамотный уход за собой, постоянные тренеровки и правильное питание. Звезда обожает демонстрировать подтянутую фигуру в Инстаграм, но на это раз решила показать подписчикам, что и ее лицо без макияжа также достойно восхищения.

В своем Иснтаграм певица и актриса выложила новый снимок на котором запечатлена без косметики. «Доброе утро всем!» - поприветствовала поклонников Джей Ло.

«Невероятная женщина», «Королева», «Красивейшая в мире мать», «Лучшая», - осыпают звезду комплиментами подписчики.

Дженифер Лопес - американская певица и актриса. Она родилась в бедном районе Нью-Йорка - Бронксе, и с самого детства мечтала о карьере на сцене. В 90-х она начинала танцовщицей на комедийных шоу, но упорство и харизма позволили никому неизвестной девушке достичь небывалых высот в карьере. Сегодня Дженифер - одна из мировых звезд. У Лопес богатая личная жизнь, она встречалась с самыми разными мужчинами: от официантов до маститых американских рэперов, но долгих отношений у певицы ни с кем не получалось. В 2008 году на родила двойняшек от своего тогдашнего мужа Марка Энтони. Сохранить отношения пара не смогла, и они развелись в 2014 году. Сейчас Дженифер счастлива с бейсболистом Алексом Родригесом.

Фото и видео: Instagram/@jlo

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