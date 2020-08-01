51-летняя Дженифер Лопес показала, как выглядит без макияжа: никаких фильтров

«Невероятная женщина», «Королева», «Красивейшая в мире мать», «Лучшая», - осыпают звезду комплиментами подписчики.

Дженифер Лопес - американская певица и актриса. Она родилась в бедном районе Нью-Йорка - Бронксе, и с самого детства мечтала о карьере на сцене. В 90-х она начинала танцовщицей на комедийных шоу, но упорство и харизма позволили никому неизвестной девушке достичь небывалых высот в карьере. Сегодня Дженифер - одна из мировых звезд. У Лопес богатая личная жизнь, она встречалась с самыми разными мужчинами: от официантов до маститых американских рэперов, но долгих отношений у певицы ни с кем не получалось. В 2008 году на родила двойняшек от своего тогдашнего мужа Марка Энтони. Сохранить отношения пара не смогла, и они развелись в 2014 году. Сейчас Дженифер счастлива с бейсболистом Алексом Родригесом.