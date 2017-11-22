47-летний музыкант Джей Зи публично покаялся в изменах Бейонсе.

В конце июня, когда Джей Зи стал папой близнецов и выпустил свой 13-й сольный альбом «4:44», в одной из песен он признался в изменах Бейонсе. Тогда поклонники не поверили артисту, сочтя это рекламным трюком. Сегодня выяснилось, что то, о чем судачила пресса — чистая правда.

В откровенном интервью изданию The New York Times он рассказал о причинах своего поведения: «Мне нужно было выжить. Когда ты переходишь в режим выживания, что случается? Ты выключаешь все эмоции. Даже с женщинами, когда ты выключаешь эмоции, ты теряешь связь. В моем случае это проходило тяжело. Итогом стала неверность».

Фото: globallookpress