В новом альбоме рэпер намекнул на измены любимой жене

Несколько дней назад Джей Зи и Бейонсе стали родителями близнецов. А сегодня музыкант выпустил 13-й сольный альбом «4:44», в котором, по сообщению издания Daily Mail, рэпер намекает на измену своей жене, а также извиняется за предполагаемую неверность. В одной из песен звучат строки, которые и натолкнули общественность на эти догадки.

«Если бы мои дети знали, я не знаю, что бы я сделал. Если их мнение обо мне изменится, я умру от стыда. Что вы делали и с кем? Какая польза вам от этого?».

Кроме этого, западные СМИ считают, что новый альбом Джей Зи стал ответом на пластинку Lemonade Бейонсе, выпущенную в прошлом году, в которой его жена пела про предательство. Сама звездная чета официальных комментариев по поводу предполагаемой связи их альбомов не поступало.

Фото: instagram.com, globallookpress.com