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Джаред Лето пострадал от слезоточивого газа на демонстрации против ковид-паспортов

Звезда «Реквиема по мечте» и «Отряда самоубийц» Джаред Лето личным присуствием поддержал митинг в Риме. Горожане протестовали против введения паспортов с отметками о прививках от коронавируса. Полиция попыталась разогнать митингующих слезоточивым газом, среди тех, в кого угодили заряды, оказался и 49-летний актер. Информацию об этом с соответствующим видео Джаред Лето разместил в соцсетях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Актер и музыкант Джаред Лето

Фото: Instagram

Голливудский актер и лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето пострадал на митинге в столице Италии. На своей странице в соцсети 49-летний артист выкладывал видеоролики о происходящем на митинг против введения ограничений, связанных с Covid-19, в том числе — паспортов с прививками. Лето опубликовал кадры с летящими в людей дымовыми шашками, задержаниями, раненными, действиями полиции.

Под конец демонстрации один из зарядов слезоточивого газа попал и в звезду «Отряда самоубийц». Об этом Джаред Лето также сообщил поклонникам в соцсетях.

Кадр из сторис Джареда Лето.

Кадр из сторис Джареда Лето.

Фото: @jaredleto/Instagram

Отметим, что в этом году Джаред Лето провел в Италии много времени. Здесь снималась картина «Дом Гуччи», в которой ему досталась роль второго плана, однако довольно значимая. Главных персонажей играют Адам Драйвер и Леди Гага. Джаред Лето в образе для картины предстал совершенно неузнаваемым. Недавно вышел первый трейлер этой мрачной драмы, премьера которой запланирована на конец 2021 года.

Фото и видео: @jaredleto/Instagram