Джаред Лето пострадал от слезоточивого газа на демонстрации против ковид-паспортов

Отметим, что в этом году Джаред Лето провел в Италии много времени. Здесь снималась картина «Дом Гуччи», в которой ему досталась роль второго плана, однако довольно значимая. Главных персонажей играют Адам Драйвер и Леди Гага. Джаред Лето в образе для картины предстал совершенно неузнаваемым. Недавно вышел первый трейлер этой мрачной драмы, премьера которой запланирована на конец 2021 года.