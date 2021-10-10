Джаред Лето пострадал от слезоточивого газа на демонстрации против ковид-паспортов
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Фото: Instagram
Голливудский актер и лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето пострадал на митинге в столице Италии. На своей странице в соцсети 49-летний артист выкладывал видеоролики о происходящем на митинг против введения ограничений, связанных с Covid-19, в том числе — паспортов с прививками. Лето опубликовал кадры с летящими в людей дымовыми шашками, задержаниями, раненными, действиями полиции.
Под конец демонстрации один из зарядов слезоточивого газа попал и в звезду «Отряда самоубийц». Об этом Джаред Лето также сообщил поклонникам в соцсетях.
Фото: @jaredleto/Instagram
Отметим, что в этом году Джаред Лето провел в Италии много времени. Здесь снималась картина «Дом Гуччи», в которой ему досталась роль второго плана, однако довольно значимая. Главных персонажей играют Адам Драйвер и Леди Гага. Джаред Лето в образе для картины предстал совершенно неузнаваемым. Недавно вышел первый трейлер этой мрачной драмы, премьера которой запланирована на конец 2021 года.
Фото и видео: @jaredleto/Instagram