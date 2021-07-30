Шикарная Леди Гага и неузнаваемый Джаред Лето: вышел первый тизер фильма «Дом Гуччи»
Ранее в Сети появлялись фото актеров, сделанные на съемочной площадке. Теперь же кинокомпания в первом трейлере фильма показывает, насколько сильно знаменитости перевоплотились в своих героев. Некоторых из них невозможно узнать в гриме.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
Трейлер, в котором показаны самые яркие моменты фильма, интригует зрителя.
На официальной странице фильма «Дом Гуччи» в Instagram опубликовали постеры с главными персонажами (листайте карусель). И если Леди Гагу, Аль Пачино и Адама Драйвера легко можно узнать, то ни одна черта Джареда Лето не проглядывает через его грим. Он исполнил роль Паоло Гуччи.
Леди Гага на съемках достигла невероятного сходства со своей героиней Патрицией Реджани.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об убийстве в 1995 году Маурицио Гуччи, внука основателя бренда Гуччио Гуччи. В основу сценария легла книга «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Гуччи застрелили средь бела дня возле офиса.
Заказчицей преступления назвали жену убитого Патрицию Реджани. Она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016-м.
Идея снять фильм о гибели Гуччи принадлежит супруге режиссера Ридли Скотта, актрисе и продюсеру Джианнине Фасио.
Мировая премьера «Дома Гуччи» запланирована на 24 ноября 2021 года. В России картина выйдет на день позже.
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images, face to face/ global look press, youtube-канал «В Рейтинге»
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