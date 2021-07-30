Шикарная Леди Гага и неузнаваемый Джаред Лето: вышел первый тизер фильма «Дом Гуччи»

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об убийстве в 1995 году Маурицио Гуччи, внука основателя бренда Гуччио Гуччи. В основу сценария легла книга «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Гуччи застрелили средь бела дня возле офиса.

Заказчицей преступления назвали жену убитого Патрицию Реджани. Она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016-м.

Идея снять фильм о гибели Гуччи принадлежит супруге режиссера Ридли Скотта, актрисе и продюсеру Джианнине Фасио.

Мировая премьера «Дома Гуччи» запланирована на 24 ноября 2021 года. В России картина выйдет на день позже.