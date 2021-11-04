Джанабаева высказалась об уходе из «ВИА Гра» и раскрыла, почему Меладзе поменял солисток
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @albinadzhanabaeva
Альбина Джанабаева в программе «Добрый день с Валерией» на канале «ТВ-3» вспомнила, почему ушла из «ВИА ГРА», а заодно раскрыла закулисные подробности — поклонников группы интересовал вопрос, почему Константин Меладзе решил поменять солисток.
«Не было такого, что я ушла. Мы до последнего сохраняли группу, были смены. Трясло всех… Периодически у нас были собрания, Костя находил слова, которые вдохновляли нас и его самого. Мы прекрасно работали, но в какой-то момент надо было остановиться или поменять что-то. Смена девочек — это несерьезно. Думаю, Косте было очень тяжело, ведь успешный проект катился по инерции. Может, он потерял интерес ко всему происходящему. Не может человека вдохновлять одно и то же. Ну не может!», — объяснила певица.
Во время работы в группе звезда совмещала сольную карьеру и коллектив, а после ухода ей пришлось пережить непростой период. Однако спасением стало новое предложение.
«Мне было непросто. Сначала думала, просто выдохну... Потом пришло театральное предложение. Раздумывала — соглашаться или нет, ведь моя жизнь — музыка, а тут драматическая роль. Когда прочитала сценарий, поняла, что мне нравится, и переключилась на театр. Мы до сих пор играем постановку. Это был новый опыт, я отдалась ему. Стала ездить на гастроли, а параллельно искала музыкальный материал. Находила в себе силы, ведь все равно это был непростой период», — раскрыла она.
Фото: Instagram, Global Look Press