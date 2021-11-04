Джанабаева высказалась об уходе из «ВИА Гра» и раскрыла, почему Меладзе поменял солисток

Альбина Джанабаева в программе «Добрый день с Валерией» на канале «ТВ-3» вспомнила, почему ушла из «ВИА ГРА», а заодно раскрыла закулисные подробности — поклонников группы интересовал вопрос, почему Константин Меладзе решил поменять солисток.

«Не было такого, что я ушла. Мы до последнего сохраняли группу, были смены. Трясло всех… Периодически у нас были собрания, Костя находил слова, которые вдохновляли нас и его самого. Мы прекрасно работали, но в какой-то момент надо было остановиться или поменять что-то. Смена девочек — это несерьезно. Думаю, Косте было очень тяжело, ведь успешный проект катился по инерции. Может, он потерял интерес ко всему происходящему. Не может человека вдохновлять одно и то же. Ну не может!», — объяснила певица.