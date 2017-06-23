«Дырявое платье» Марии Максаковой взволновало Сеть
Новый стиль оперной певицы и политика Марии Максаковой, покинувшей Россию незадолго до убийства ее мужа, депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, до сих пор волнует российских критиков.
«Пожар способствовал ей много к украшенью», — так прокомментировала она фотографии, на которых запечатлена в «дырявом платье», имея в виду, вероятно, плодотворный диалог.
Одной из тем, которую обсуждали на встрече, куда Мария пришла в полупрозрачном из-за большого количества отверстий платье, был розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса, которые от лица Евгения позвонили Марии и выяснили, что она испытывает трудности в карьере, а директор театра оперы, на работу в котором нацелена звезда, не предлагает ей репертуар, так как опасается провокаций.
Стоит отметить, что «переговоры» с министром культуры Украины Евгением Нищуком, о которых пишут СМИ, носили скорее дружеский характер и проходили в одном из киевских ресторанов, поэтому о нарушении дресс-кода речи не идет.
А вам нравится новый стиль артистки?
Фото: facebook.com, eastnews.ru