СМИ обсуждают платье, которое 39-летняя Мария Максакова выбрала для встречи с министром культуры Украины

Новый стиль оперной певицы и политика Марии Максаковой, покинувшей Россию незадолго до убийства ее мужа, депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, до сих пор волнует российских критиков.

«Пожар способствовал ей много к украшенью», — так прокомментировала она фотографии, на которых запечатлена в «дырявом платье», имея в виду, вероятно, плодотворный диалог.