Мария Максакова впервые прокомментировала смерть мужа, Дениса Вороненкова. Ее пронзительный монолог опубликовал сайт «Медуза». Певица призналась, что не знает, как жить дальше.

«Я ценила каждый день. Он был король, а я была с ним рядом — королева. Я не слышала в свой адрес ни одного упрека. Он боялся за меня, боролся. Он освоил оперу. Он знал каждую мою арию. Он был самым ласковым человеком, которого я знала в своей жизни. В принципе, если бы я могла там быть вместо него, я бы не задумывалась. Жизнь дальше без него — это хуже. Я, конечно, бронетанк. Я, конечно, крепкая. Но я не знала, что может быть так больно. И я ему благодарна за каждое мгновение, что он провел со мной», — рассказывается Максакова.

По ее мнению, брак с Денисом — это лучшее, что случилось с ней за всю жизнь: «после всей грязи, которая была в моей жизни, в 37 лет мне так широко улыбнулась удача». Самое тяжелое сейчас для нее то, что на руках остался маленький сын Ваня, которому нет еще и года. Она мечтала, чтобы его воспитывал Денис. А теперь только дети удерживают ее от страшных шагов.

«Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще. Я понимаю, у меня трое детей — они меня будут, конечно, поддерживать. А он, между прочим, был готов воспитывать всех детей, понимаете? Он любил моих детей, относился к ним замечательно. Я не знаю. Как-то справлюсь, наверное», — цитирует сайт Марию Максакову.

Однако искать тех, кто убил Вороненкова, его супруга не хочет. У нее нет на это сейчас сил, и это все равно не вернет мужа. С матерью Мария не разговаривает уже много лет. Людмила Максакова заявила, что рада смерти мужа. Она считает, что всё могло закончится хуже, если бы его посадили или отправили «на рудкники». «Что там ляпнула мама, я не знаю. [Я с ней не разговариваю] уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду».

Фото: globallookpress.com