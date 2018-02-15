Двойной удар: Анна Семенович показала роскошную грудь и пышные бедра в прозрачной юбке на «Празднике для всех влюбленных»
Звезды исполнили свои самые романтичные песни и продемонстрировали провокационные наряды, в которых, по их мнению, стоит искать вторую половину и покорять с первого взгляда. Так, Анна Семенович показала свои самые сильные стороны в платье с декольте и прозрачной юбкой. Кристина Орбакайте выбрала более сдержанный, но не менее провокационный наряд в стили БДСМ.
Ольга Бузова, выпустившая в День всех влюбленных новый клип на песню Wi-Fi, еще раз продемонстрировала свой эффектный глубокий присед из ролика и на сцене, и за кулисами Кремлевского дворца.
В этот вечер перед гостями также выступили Глюкоза, группы A`Studio и Serebro, Елена Темникова, Егор Крид, Юлианна Караулова, Джиган, Emin, Бьянка, финалисты «Новой Фабрики звезд» и многие другие. Кроме того, зрителей шоу развлекали конкурсами и розыгрышами призов.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru