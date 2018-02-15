Двойной удар: Анна Семенович показала роскошную грудь и пышные бедра в прозрачной юбке на «Празднике для всех влюбленных»

Звезды исполнили свои самые романтичные песни и продемонстрировали провокационные наряды, в которых, по их мнению, стоит искать вторую половину и покорять с первого взгляда. Так, Анна Семенович показала свои самые сильные стороны в платье с декольте и прозрачной юбкой. Кристина Орбакайте выбрала более сдержанный, но не менее провокационный наряд в стили БДСМ.