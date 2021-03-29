Двойника Скарлетт Йоханссон нашли в России

Подписчиков блогера удивила ее схожесть с американкой звездой. Некоторые признали, что супергерой в ее исполнении выглядит даже лучше, чем у Скарлетт Йоханссон. Другие добавили, что «она похожа на Скарлетт больше, чем сама Йоханссон».

Ранее стало известно, что актриса заболела пневмонией во время съемок фильма. На здоровье Скарлетт сказалась непрерывная работа в течение четырех месяцев. Кроме того, артистка рассказала, что не хотела соглашаться играть персонажа Marvel, когда ей предложили роль в «Мстителях». В «Черной вдове» героиня картины Наташа Романофф пытается в одиночку справиться со своим прошлым. Съемки шли еще с апреля 2004 года.