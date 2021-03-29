Двойника Скарлетт Йоханссон нашли в России
Фото: TikTok/@kate_johansson
В ролике девушка перевоплощается в образ героини Наташи Романофф из фильма «Черная вдова», который основан на комиксах Marvel. На кадрах блогер позирует в облегающем спортивном комбинезоне total black и грубых ботинках на шнуровке. Катрин дополнила свой образ рыжим париком и игрушечным пистолетом. Видео стало вирусным и набрало более 5,7 миллиона просмотров.
Подписчиков блогера удивила ее схожесть с американкой звездой. Некоторые признали, что супергерой в ее исполнении выглядит даже лучше, чем у Скарлетт Йоханссон. Другие добавили, что «она похожа на Скарлетт больше, чем сама Йоханссон».
Ранее стало известно, что актриса заболела пневмонией во время съемок фильма. На здоровье Скарлетт сказалась непрерывная работа в течение четырех месяцев. Кроме того, артистка рассказала, что не хотела соглашаться играть персонажа Marvel, когда ей предложили роль в «Мстителях». В «Черной вдове» героиня картины Наташа Романофф пытается в одиночку справиться со своим прошлым. Съемки шли еще с апреля 2004 года.
Фото и видео: picture-alliance.com, TikTok/@kate_johansson
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