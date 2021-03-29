Скарлетт Йоханссон заболела пневмонией во время съемок фильма «Черная вдова»

«Даже мысль о том, что мы все вместе будем сниматься в костюмах супергероев звучала так, как будто это будет катастрофа. Не катастрофа, а типа: «Что это? Что это?» - призналась она. Однако из-за успеха франшизы за десять лет актриса накопила огромное состояние.

В новом фильме Marvel Йоханссон играет персонажа в седьмой раз. По мнению Скарлетт, супергерою пора «сделать собственный отдельный фильм». Как уточнила Шортленд, в «Черной вдове» актриса отказывалась воплощать что-то «надуманное или поверхностное». «Она хотела создать что-то, что бы было значимо для молодых женщин», - подчеркнула она.

Фильм «Черная вдова» основан на комиксах Marvel о приключениях супергероини Черной вдовы. После событий картины «Первый мститель: Противостояние» Наташа Романофф пытается в одиночку справиться со своим прошлым. Работа над кинокомиксом началась в апреле 2004 года.