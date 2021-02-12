Беллу Хадид «состарили» на обложке испанского Vogue

Хадид признается, что за время карантина успела отвыкнуть от работы. При этом, несмотря на то, что она хорошо отдохнула, модель признается, что постоянных съемок и модных показов ей не хватало.

«После нескольких лет упорной работы, когда я порой не бывала дома больше пяти дней, я провела дома сразу три месяца подряд».

Ранее на обложке появилась ее сестра Джиджи, которая снялась для глянца впервые после родов. Многие осудили девушку за ее «немодельные» параметры после беременности, однако сама Хадид заявила, что сейчас ее устраивает ее тело таким, какое оно есть.

Впрочем, Джиджи осуждают за «неправильную» фигуру с самого начала карьеры, поэтому к хейту ей не привыкать.

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