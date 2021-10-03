Два этажа, панорамные окна, еловая роща: звезда «Кухни» Горбань показала будущий дом

Мария Горбань и Кирилл Зоткин поженились в начале 2021 года, но до этого встречались несколько лет. Актриса выходила замуж уже будучи беременной первым ребенком от нового возлюбленного. Мальчик родился в августе, его назвали Ниланом. Также у Марии Горбань есть 7-летняя дочь Стефания от предыдущих отношений.