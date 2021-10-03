Два этажа, панорамные окна, еловая роща: звезда «Кухни» Горбань показала будущий дом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в ближайшее время планирует переезд на новое место жительства. 34-летняя артистка и ее муж, фотограф Кирилл Зоткин приобрели участок в одном из элитных поселков Москвы и сейчас занимаются строительством коттеджа на нем. В соцсетях Мария поделилась кадрами, демонстрирующими заросший елочками и пихтами живописный двор будущего дома.
Сам коттедж будет компактным и двухэтажным. На обоих этажах устроены панорамные окна, так что в будущем доме семьи будет много света. Как видно по фото, пока строительство далеко от завершения.
Мария Горбань и Кирилл Зоткин поженились в начале 2021 года, но до этого встречались несколько лет. Актриса выходила замуж уже будучи беременной первым ребенком от нового возлюбленного. Мальчик родился в августе, его назвали Ниланом. Также у Марии Горбань есть 7-летняя дочь Стефания от предыдущих отношений.
Фото и видео: @gorban_masha/Instagram