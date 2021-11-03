Два человека погибли, один в больнице — что произошло на концерте в честь ABBA в Швеции
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Фото: Jens Kalaene/dpa
В Швеции проходило трибьют-шоу Thank You for the Music, на котором произошел инцидент, унесший жизни двоих зрителей. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.
По данным СМИ, один из зрителей упал с большой высоты в толпу и скончался на месте, также погиб еще один человек. Одна из зрительниц после инцидента оказалась в больнице, но ее жизни ничего не угрожает.
С происшествием будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.
Ранее группа ABBA объявила о воссоединении и представила новую песню впервые за 40 лет — квартет распался в 1982 году. Трек под названием Just A Notion вышел 22 октября. Опубликованный на YouTube ролик уже в первые дни набрал более 7 млн просмотров.
Кроме того, новая пластинка шведских артистов выйдет уже 5 ноября этого года. Как стало известно, в нее войдут две композиции I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down. В последнем треке музыканты поют о своей дружбе, а также о редком опыте записи альбома спустя несколько десятков лет.
Фото: Global Look press