Легендарная группа ABBA представила новые песни — поклонники ждали этого 39 лет

Однако в 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, в которую вошли две новые песни, а еще три неизданные композиции стали доступны для слушателей в середине 90-х.

Будет ли выпущен полноценный релиз и означает ли это новую эпоху в творчестве ABBA, пока не известно.