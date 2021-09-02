Легендарная группа ABBA представила новые песни — поклонники ждали этого 39 лет
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Фото: Скриншот видео YouTube
Группа ABBA вернулась спустя 39 лет и представила 5 новых песен в своем YouTube-канале в стриме под названием ABBA Voyage.
Поклонники оставили под стримом множество восторженных комментариев, и заявили, что просто не могут поверить в возвращение легендарной группы.
Как ранее стало известно, стрим приурочен к скорому концерту, который должен будет пройти в Лондоне в необычном формате. Есть версия, что частью представления будут голограммы, изображающие молодые версии артистов, которых назвали ABBA-тарами.
Это первые за почти 40 лет композиции коллектива – последний альбом группы, The Visitors, вышел в 1981 году, а затем группа распалась.
Однако в 1982 году вышла пластинка-компиляция The Singles: The First Ten Years, в которую вошли две новые песни, а еще три неизданные композиции стали доступны для слушателей в середине 90-х.
Будет ли выпущен полноценный релиз и означает ли это новую эпоху в творчестве ABBA, пока не известно.
Фото: Global Look press, скриншоты видео
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