Легендарная группа ABBA представила новые песни — поклонники ждали этого 39 лет

Группа ABBA вернулась спустя 39 лет и представила 5 новых песен в своем YouTube-канале в стриме под названием ABBA Voyage.

Поклонники оставили под стримом множество восторженных комментариев, и заявили, что просто не могут поверить в возвращение легендарной группы.

Как ранее стало известно, стрим приурочен к скорому концерту, который должен будет пройти в Лондоне в необычном формате. Есть версия, что частью представления будут голограммы, изображающие молодые версии артистов, которых назвали ABBA-тарами.

Это первые за почти 40 лет композиции коллектива – последний альбом группы, The Visitors, вышел в 1981 году, а затем группа распалась.