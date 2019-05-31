«Два билета в один конец»: бывшая жена Марата Башарова увезла сына в Доминикану

«Мой сын настоящий фанат моря, как и я. Последние два месяца говорил мне: "Мам, хочу билет, самолет и море». Какое счастье, что все что с нами происходит происходит не просто так, а именно в нужное время. Я забрала трудовую, получила расчет и вот он — шанс исполнить желание моего маленького принца. Я купила нам два билета в Доминикану, пока что в один конец...», — написала она в блоге.
«Конечно же мы вернемся, может быть через месяц, а может быть через два. Я очень благодарна моей подруге, которая встретила нас, помогла найти прекрасные апартаменты и так же продолжает помогать освоиться. Несмотря на то, что мы летели 12 часов, это был один из самых легких полетов. Марсель вел себя, как настоящий мужчина и практически весь полет спал. А сейчас мы в счастье, с нами: бело-розовый песок, солнце, океан, фрукты и невероятные закаты», — похвасталась она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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