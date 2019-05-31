«Два билета в один конец»: бывшая жена Марата Башарова увезла сына в Доминикану

«Конечно же мы вернемся, может быть через месяц, а может быть через два. Я очень благодарна моей подруге, которая встретила нас, помогла найти прекрасные апартаменты и так же продолжает помогать освоиться. Несмотря на то, что мы летели 12 часов, это был один из самых легких полетов. Марсель вел себя, как настоящий мужчина и практически весь полет спал. А сейчас мы в счастье, с нами: бело-розовый песок, солнце, океан, фрукты и невероятные закаты», — похвасталась она.