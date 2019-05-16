Марат Башаров и его бывшая жена вместе посетили концерт «Би-2»

В конце прошлого года во время семейной ссоры 44-летний Марат Башаров сломал нос своей жене и матери 2-летнего сына Марселя — 32-летней Елизавете Шевырковой. 21 марта мировой суд Бабушкинского района города Москвы расторг их брак.

Жалуясь на угрозы бывшей супруги, Марат отписал ей и сыну самую большую из своих трех квартир и запретил использовать свою фамилию. «Она шантажировала меня заявлением в полицию», —говорил он.

Однако в последние месяцы отношения супругов заметно потеплели. В минувший четверг, 16 мая, пару впервые после скандала заметили вместе — они посетили концерт группы «Би-2» в Крокус Сити.