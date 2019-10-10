Два ангела: Джоли и Фаннинг появились в роскошных платьях на премьере «Малефисенты 2» в Лондоне

Анджелина Джоли прилетела в Лондон вместе с детьми из Рима, где представляла картину накануне. В Италии актриса вышла на красную дорожку в черном блестящем платье-бюстье, а на этот раз выбрала воздушное светлое мерцающее платье с золотым декором на лифе. В похожем наряде на премьере появилась и Эль Фаннинг, в итоге вместе актрисы смотрелись очень эффектно.