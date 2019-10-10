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Два ангела: Джоли и Фаннинг появились в роскошных платьях на премьере «Малефисенты 2» в Лондоне

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эль Фаннинг и Анджелина Джоли

Фото: Eastnews

В столице Великобритании состоялась премьера фильма «Малефисента: Владычица тьмы», который представили зрителям исполнительницы главных ролей Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.

Анджелина Джоли прилетела в Лондон вместе с детьми из Рима, где представляла картину накануне. В Италии актриса вышла на красную дорожку в черном блестящем платье-бюстье, а на этот раз выбрала воздушное светлое мерцающее платье с золотым декором на лифе. В похожем наряде на премьере появилась и Эль Фаннинг, в итоге вместе актрисы смотрелись очень эффектно.

Фото: Getty

Действие фильма происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Лента рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают. Российская премьера картины намечена на 17 октября.

Фото: eastnews, getty

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