Леди в черном: Анджелина Джоли пришла на премьеру «Малефисенты 2» с подросшими дочками
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Фотографам Анджелина позировала вместе со старшими дочерьми Шайло и Захарой. Стоит отметить, что Шайло, которая предпочитает одеваться в мужскую одежду и делать короткие стрижки, растет копией своего папы, актера Брэда Питта.
Фото: Eastnews
Также на премьере появилась Мишель Пфайффер, сыгравшая в картине одну из ролей. А вот Эль Фаннинг до Рима не добралась.
Действие фильма происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Лента рассказывает про сложную взаимосвязь между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают. Российская премьера картины намечена на 17 октября.
Фото: пресс-служба, eastnews
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!